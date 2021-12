‘Brasil é competidor real no turismo de natureza, e isso incomoda muita gente’, diz Gilson Machado Neto

Segundo o ministro do Turismo, há tentativas de usar o argumento ambiental para prejudicar a competitividade global do país; Machado foi o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira, 20

Isac Nóbrega/PR Gilson Machado é novo ministro do Turismo



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, recebeu nesta segunda-feira, 20, o ministro do Turismo Gilson Machado Neto, que falou sobre os impactos da pandemia de Covid-19 no setor e as projeções para o ramo nos próximos meses. Ao comentar sobre o assunto, o ministro destacou que o Brasil é dono de uma das maiores biodiversidades do mundo e que, dado o aumento das buscas por turismo de natureza no período pós-pandemia, as previsões são boas e colocam o Brasil como um “player” (jogador, em inglês) real no ramo, o que incomoda outras nações. “O Brasil é um player real no agronegócio e no turismo pós-pandemia, porque o mundo vai querer turismo de natureza. Eu tive acesso a dados de que, no período pré-pandemia, de cada 100 buscas no Google, apenas 10 eram por turismo de natureza. […] Hoje, de cada 100 buscas, 54 são de natureza. Eu te pergunto, qual o país com a maior biodiversidade do planeta, que tem 6 biomas e que não tem maremoto, furacão, terremoto ou desastre natural? Nós somos um competidor real e isso incomoda muita gente. Muita gente quer tirar a gente do mercado usando esse artifício ambiental”, afirmou, citando as críticas feitas ao governo por questões ambientais.

Confira o programa Direto Ao Ponto desta segunda-feira, 20: