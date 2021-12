Ana Paula Henkel: ‘STF é uma hipocrisia latente que comanda o Brasil’

A comentarista criticou o ministro Luís Roberto Barroso durante o programa ‘Os Pingos nos Is’

Reprodução/Jovem Pan Ana Paula Henkel durante o programa "Os Pingos nos Is"



Ana Paula Henkel fez críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante “Os Pingos Nos Is” desta segunda-feira, 20. Durante o programa do Grupo Jovem Pan, a comentarista criticou o ministro Luís Roberto Barroso, que foi flagrado cantando e dançando em uma festa sem a utilização da máscara de proteção contra o novo coronavírus. A atitude, de acordo com a ex-jogadora de vôlei, foi hipócrita. “É a pandemia da hipocrisia. Vimos o STF mandando e desmandando, escrevendo e assinando tudo que eles querem. Interferindo no Executivo e no Legislativo. Me perdoe a honestidade, o STF é uma hipocrisia latente que vem comandando o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro precisa fazer algo. Ele pode continuar jogando dentro das quatro linhas, mas gostaria que, dentro desse contexto todo do STF, a gente pudesse ter uma voz diferente, que é agora é a do André Mendonça. Ele disse que irá defender a democracia, o estado democrático direito e a harmonia entre os Poderes. Ele falou em cumprir isso sem ativismo”, disse Ana Paula.

