Deltan Dallagnol é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Pedro de Oliveira/ALEP Deltan Dallagnol comandou a força-tarefa da Lava Jato até setembro de 2020, quando deixou a operação



O jurista e ex-procurador da Operação Lava Jato Deltan Dallagnol é o entrevistado do programa “Direto ao Ponto” da próxima segunda-feira, 5, que será transmitido ao vivo pelo canal Jovem Pan News no YouTube e pelo Panflix a partir das 21h30. Após o Supremo Tribunal Federal declarar a suspeição do ex-juiz Sergio Moro na condução dos processos do ex-presidente Lula na Lava Jato, Dallagnol saiu em defesa de Moro. O ex-procurador falará sobre as decisões do STF e sobre a operação de combate à corrupção no país em sabatina comandada pelo apresentador Augusto Nunes. A bancada do programa contará com a presença de Fabio Zanini, repórter do caderno Poder da Folha de São Paulo, de Fabio Matos, jornalista e colunista da Revista Oeste, e de Paulo Mathias e Lívia Zanolini, ambos jornalistas e apresentadores do Grupo Jovem Pan.

Deltan Dallagnol entra para um time notório de entrevistados pelo Direto ao Ponto. O mais recente foi o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, no qual ele falou sobre a compra de vacinas sobre a iniciativa privada e contou como se aliou ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Também já passaram pela sabatina do programa o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o vice-presidente Hamilton Mourão, o governador de São Paulo, João Doria, a deputada estadual Janaína Paschoal, entre outros. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h.