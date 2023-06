Direto ao Ponto entrevista o deputado Tenente Coronel Zucco, presidente da CPI do MST

Programa apresentado por Adalberto Piotto é exibido às segundas-feiras, a partir das 21h30

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O deputado federal Luciano Zucco será o entrevistado desta semana



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, recebe nesta segunda-feira, 12, a partir das 21h30, o deputado federal Tenente Coronel Zucco. Nascido em Alegrete (RS), no dia 9 de março de 1974, o militar despontou para a política como apoiador de Jair Bolsonaro e se elegeu em 2018 como o deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul. Em 2022, também foi campeão de votos no Estado, desta vez conquistando uma vaga na Câmara Federal. Filiado ao Republicanos, ele preside a CPI do MST, que investiga invasões de terras produtivas no país. O apresentador Adalberto Piotto conduzirá a entrevista e terá na bancada Alessandra Mello, editora-executiva do portal AgFeed, Alexis Fonteyne, empresário e professor, Clever Vasconcelos, promotor de Justiça, e César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça.