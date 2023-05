Direto ao Ponto entrevista Rogério Marinho, líder da oposição no Senado

Programa apresentado por Adalberto Piotto é exibido às segundas-feiras, partir das 21h30

Pedro França/Agência Senado Rogério Marinho será entrevistado pela bancada do Direto ao Ponto nesta segunda-feira, 8



O Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, entrevista nesta segunda-feira, 8, a partir das 21h30, o senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição na Casa Alta do Congresso. O economista iniciou a carreira política em 1994, mas não conseguiu se eleger deputado estadual pelo Rio Grande do Norte. Conseguiu seu primeiro mandato em 2001, como vereador interino em Natal. Em 2006, foi eleito deputado federal e, desde então, virou rosto conhecido na Câmara. Nas eleições de 2022, tentou pela primeira vez uma vaga no Senado e foi eleito com 41,85% dos votos. Marinho passou pelo PSB, pelo PSDB e desde 2021 está no PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem foi ministro do Desenvolvimento Regional. O líder da oposição será entrevistado por Adalberto Piotto e uma bancada de especialistas que irão abordar os principais temas políticos no Brasil. O senador discutirá o atual cenário político do país, apontando o papel da oposição no jogo político e como ele pode contribuir para o debate e a construção de políticas públicas mais eficientes. Participarão da sabatina a cientista política Daniela Alves, o economista Étore Sanchez, o jurista e especialista em direito constitucional Fabio Tavares Sobreira e o professor e cientista político Marcelo Suano.

Um dos programas mais prestigiosos da Jovem Pan, o Direto ao Ponto recebeu neste ano personalidades como Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas, Michel Temer e Rodrigo Maia. Na última segunda-feira, 1º, a convidada foi a educadora Claudia Costin. “A gente alfabetiza errado no Brasil, 55% das crianças saem não-alfabetizadas do terceiro ano do ensino fundamental nas escolas públicas. Nós temos uma noção poética da alfabetização”, destacou. O Direto ao Ponto vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h. É exibido na TV Jovem Pan News, no YouTube e pelo Panflix.