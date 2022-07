Direto ao Ponto promove o debate ‘Elas por Elas’ nesta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Stefani Reynolds/AFP - Protesto contra a decisão da Suprema Corte americana de suspender garantia ao aborto



O programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, promoverá nesta segunda-feira, 15, o debate “Elas por Elas”, com quatro pontos de vista femininos distintos. A youtuber Bárbara Destefani, do canal Te Atualizei, a apresentadora Fabi Saad, do programa Mulheres Positivas, a gestora pública Julliene Salviano, e a comentarista Zoe Martínez, do Morning Show, falarão sobre objetificação feminina, erotização infantil e a cobrança das redes sociais do comportamento feminino, na esteira dos casos da menina de 11 anos que foi induzida a desistir de aborto por uma juíza em Santa Catarina, de Klara Castanho e da decisão da Suprema Corte dos EUA sobre interrupção da gravidez. A atração, que seria exibida originalmente no dia 4 de julho, terá mediação do apresentador Augusto Nunes e vai ao ar a partir das 21h30.