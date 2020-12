Evaristo de Miranda é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Chefe-geral da Embrapa Territorial vai explicar como o agronegócio e a sustentabilidade podem andar juntos, além de falar sobre a preservação e o uso de terras no país

Marcos Oliveira/Agência Senado Evaristo de Miranda é pesquisador e Chefe-Geral da Embrapa Territorial



O “Direto ao Ponto“, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 14, o chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, a partir das 21h30. Miranda estudou agronomia na França, tem mestrado e doutorado em ecologia pela Universidade de Montpellier e possui mais de 50 livros publicados. Além disso, dirigiu os primeiros programas de estudos agroecológicos e socioeconômicos em pequenas propriedades rurais no Nordeste e na Amazônia. Entre as pautas do programa, está como o agronegócio e a sustentabilidade podem andar juntos, a preservação e o uso de terras no país. A sabatina será comandada pelo apresentador Augusto Nunes e terá na bancada Tobias Ferraz, jornalista do Canal Rural e apresentador do Projeto Nação Agro, Romualdo Venâncio, editor da revista “Plant Project”, Vera Ondei, coordenadora de comunicação digital DBO e editora online da DBO Rural e Paulo Cardoso, criador do Mais Floresta, site criado para colaborar com o crescimento do setor florestal brasileiro.

O programa vem mantendo um excelente índice na audiência e debates calorosos durante a exibição. O episódio de estreia bateu recorde de audiência no horário nobre e ultrapassou seu concorrente direto, o “Roda Viva”, da TV Cultura, com mais de 65 mil telespectadores simultâneos no canal Jovem Pan News, no Youtube. O vice presidente da República, Hamilton Mourão, o publicitário Nizan Guanaes, o ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto, o governador de São Paulo, João Doria, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o cientista político Antonio Lavareda, a deputada estadual Janaina Paschoal e a primeira mulher eleita prefeita de Bauru, Suéllen Rosim, já passaram pela sabatina semanal da Jovem Pan. O “Direto ao Ponto” vai ao ar todas às segundas-feiras das 21h30 às 23h e é transmitido pelo canal Jovem Pan News, no Youtube, pelo Panflix e pelo site da Jovem Pan.