Ex-ministro Abraham Weintraub é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Abraham Weintraub foi ministro da Educação de abril de 2019 até junho de 2020



O programa “Direto ao Ponto“, da Jovem Pan, entrevista o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub nesta segunda-feira, 3, a partir das 21h30 no canal Jovem Pan News, no YouTube, e no Panflix. Weintraub assumiu o MEC em abril de 2019 para substituir Ricardo Vélez e ficou no cargo até junho de 2020, quando foi demitido por Jair Bolsonaro após diversas polêmicas, principalmente com relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, o ex-ministro falou sobre a possibilidade de ser candidato ao governo do Estado de São Paulo e disse estar disposto a ajudar o Brasil a evitar que o país “vire uma grande Venezuela“. Weintraub será sabatinado pelo apresentador Augusto Nunes, pelo comentarista da Jovem Pan José Maria Trindade, pela jornalista especialista em política Clarissa Oliveira, pela jornalista Luciana Liviero e pela editora da Revista Oeste Paula Leal.

Outros integrantes do governo Bolsonaro já passaram pela sabatina semanal da Jovem Pan, como o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, além do vice-presidente Hamilton Mourão, do governador do Estado de São Paulo, João Doria, da deputada estadual Janaína Paschoal, do ex-procurador da Operação Lava Jato Deltan Dallagnol, entre outros. Na última segunda-feira, o “Direto ao Ponto” recebeu o atual ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos – BA), que falou sobre o valor do auxílio emergencial e sobre a reformulação do Bolsa Família, entre outros assuntos. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h.