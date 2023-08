Ex-ministro Mangabeira Unger é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Programa apresentado por Adalberto Piotto é exibido às segundas-feiras, a partir das 21h30

Divulgação/Conferência de Segurança do Forte de Copacabana Mangabeira Unger, ex-ministro de Assuntos Estratégicos, é o convidado do Direto ao Ponto



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, recebe nesta segunda-feira, 14, a partir das 21h30, o filósofo Roberto Mangabeira Unger, professor de Havard e ministro de Assuntos Estratégicos da Presidência da República nas gestões de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2007 a 2009, e de Dilma Rousseff, em 2015. Apesar de ter integrado dois governos do PT, ele hoje é um notório crítico do partido. Mangabeira Unger também se notabilizou por ter sido espécie de “guru” de Ciro Gomes. O programa comandado pelo apresentador Adalberto Piotto terá na bancada a cientista política Daniela Aves, o comentarista político Felippe Monteiro, o jurista Fernando Capez e o economista Jason Vieira.

Um dos programas mais prestigiosos da Jovem Pan, o Direto ao Ponto entrevistou neste ano personalidades como Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas, Michel Temer e João Doria. Na última segunda-feira, 7, foi sabatinado o presidente da Confederação Nacional de Agricultura (CNA), que falou, entre outras coisas sobre as invasões promovidas pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra). “Eu acho que não é bom para o governo essas manifestações. O que temos que encarar é que, em lei, quer fazer reforma agrária? Faz desapropriação. A lei é bem clara. O governo pode desapropriar qualquer área, seja improdutiva ou não. Agora, o que estamos vendo é que, na verdade, no fundo, no fundo, a terra não é solução para nada. Não adianta você dar um lote para um produtor se você não dá assistência técnica, recurso, subsídio. Acho que essa demagogia de invasão, reforma agrária, foi no primeiro governo de Lula. A coisa não está andando como eles pensaram. A rejeição está muito grande e o produtor se organizou”, comentou. O Direto ao Ponto vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h. É exibido na TV Jovem Pan News, no YouTube e pelo Panflix.