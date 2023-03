João Doria, ex-governador de São Paulo, é o convidado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Programa é exibido a partir das 21h30 e apresentado por Adalberto Piotto

André Ribeiro/Futura Press/Estadão Conteúdo - 13/03/2023 João Doria será entrevistado pelo Direto ao Ponto nesta segunda-feira



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, entrevista nesta segunda-feira, 24, João Doria, que governou o Estado de São Paulo entre 2019 e 2022. Empresário e apresentador de TV de sucesso, o tucano ingressou na política em 2016, quando venceu a eleição para a Prefeitura de São Paulo no primeiro turno. Dois anos depois, elegeu-se governador e se tornou figura proeminente no PSDB. Aliado de Jair Bolsonaro (PL) em 2018, Doria rompeu com o ex-presidente durante seu mandato em São Paulo e entrou na corrida presidencial de 2022, tentando se consolidar como principal nome da terceira via. Ele venceu as prévias do partido, mas as pesquisas e a pressão da ala tucana ligada a Eduardo Leite, derrotado na disputa interna, tiraram o publicitário das eleições. O apresentador Adalberto Piotto conduzirá a entrevista, contando com a presença de um time de especialistas: Diogo Schelp e Daniel Lian, jornalistas da Jovem Pan News, Vicor Irajá, colunista da “Veja”, e o jurista e professor Fernando Capez. O programa começa às 21h30.

Um dos programas mais prestigiosos da Jovem Pan, o Direto ao Ponto voltou ao ar na última segunda-feira, 20, com uma entrevista com o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O ex-ministro de Bolsonaro falou sobre o atual governo federal, as privatizações que pretende fazer no Estado e a insegurança na Cracolândia, região central da capital. “Entendo que esse é um dos problemas mais complexos de São Paulo e só vamos resolver isso alinhando uma série de políticas públicas. Primeiro, de fato, um combate intransigente e firme ao tráfico de drogas. Vai envolver uso de tecnologia, caçar os registros de hotéis que servem só para venda de drogas, endurecer esse combate, instalar câmeras inteligentes para aumentar o monitoramento naquela região”, declarou.