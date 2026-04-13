Kassab diz que Caiado é a ‘melhor via’ para o Planalto
O presidente nacional do PSD deu declaração nesta segunda-feira (13) em entrevista ao Direto ao Ponto
O presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, disse nesta segunda-feira (13) que o pré-candidato ao Planalto Ronaldo Caiado (PSD) não é a terceira via, mas “a melhor via”. A declaração foi dada em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News.
Na avaliação de Kassab, a eleição ao Planalto será ganha pelo candidato que “trouxer o centro”. No cenário com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para o presidente do PSD, Caiado é jogado ao centro, o que confere vantagem ao ex-governador de Goiás.
Kassab considera que as “circunstâncias”, como preços dos combustíveis, não favorecem Lula. Por outro lado, o presidente do PSD afirmou que o “principal ativo” de Flávio é o “sobrenome”.
“Os principais ativos do Caiado são a boa gestão como governador, a honestidade, a ação que fez como parlamentar, a defesa do agronegócio, a política de segurança [em Goiás]”, declarou Kassab.
Perguntado sobre o vice de Caiado, o presidente do PSD informou que a legenda esperará até junho para decidir. Segundo Kassab, será escolhido um nome que “some mais pontos à vitória” do ex-governador de Goiás e que o ajude “a governar melhor”.
