Kim Kataguiri não descarta disputar o governo de São Paulo

Em entrevista do Direto em Ponto, da Jovem Pan News, o deputado federal disse que uma eventual candidatura será definida em junho

Reprodução/YouTube @JovemPanNews Kim Kataguiri disse ter se surpreendido com a sua colocação nas pesquisas eleitorais



O deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) disse nesta segunda-feira (16) que o Partido Missão definirá em junho se ele sairá candidato ao governo de São Paulo. O parlamentar deu declaração em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News.

“Essa não era uma coisa que estava no meu radar, nunca manifestei desejo de disputar as eleições para o governo do estado neste ano, mas incluiram meu nome nas pesquisas e a minha pontuação me surpreendeu”, relatou.

Kataguiri disse que “não esperava ter tanto apoio” em razão da projeção do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O deputado federal ponderou que o chefe do Executivo paulista dispõe de mais ferramentas em sua candidatura por já “estar na cadeira”, ter uma coligação forte e ser um nome mais conhecido.

O parlamentar afirmou que uma das questões em consideração para se lançar ao Palácio dos Bandeirantes é a possibilidade de sua candidatura projetar as chapas à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), além do presidente do Partido Missão, Renan Santos, ao Planalto.

“A gente pretende fazer isso mostrando no campo da direita, mas atraindo e estando aberto a pessoas de todos os espectros políticos que nós temos as propostas mais concretas, mais profundas, duras e corajosas com relação ao enfrentamento ao crime organizado”, respondeu ao ser perguntado sobre a campanha do Partido Missão nas eleições.

Relação com o União Brasil

Perguntado sobre a relação com a antiga sigla, o União Brasil, Kataguiri disse que “continua muito ruim”. Sobre a diferença entre sua antiga legenda e a atual, o deputado federal disse que o Missão “é um partido de verdade”.

“O União Brasil, assim como a maior parte dos partidos do Centrão, é um ajuntamento de pessoas que disputam a eleição”, afirmou.

O deputado federal disse que uma legenda “tem militância, programa e ideais”, dos quais não se desvia. “Como você explica um partido ter 15 deputados na oposição, ao mesmo tempo que tem 40 deputados na base do governo e indica ministérios para o governo? Obviamente, não existe programa, porque, se existisse, ou todo mundo era oposição ou todo mundo era governo”, declarou.

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