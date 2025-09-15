Moraes cobra explicações da Polícia Penal por atraso em saída de Bolsonaro do hospital

Ex-presidente foi ao Hospital DF Star no último domingo para a retirada de oito lesões de pele no tronco e no braço direito; ao ir embora, ele ficou cerca de seis minutos parado ao lado do carro, cercado por apoiadores

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Cercado por apoiadores, o ex-presidente Jair Bolsonaro deixa o Hospital DF Star, em Brasília



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal apresente, em até 24 horas, um relatório detalhado sobre a escolta realizada no domingo (14) durante a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Hospital DF Star, em Brasília. Na decisão, Moraes pede informações sobre o veículo utilizado, os agentes que acompanharam Bolsonaro no quarto e o motivo pelo qual o transporte não ocorreu imediatamente após a liberação médica.

Imagens registradas pela imprensa mostram que o ex-presidente permaneceu cerca de seis minutos parado ao lado do carro, cercado por apoiadores que cantaram o hino nacional e gritaram palavras de incentivo. Nesse período, o médico Cláudio Birolini explicou os procedimentos realizados. De acordo com o boletim médico, Bolsonaro passou por uma cirurgia para a retirada de oito lesões de pele no tronco e no braço direito, que serão analisadas por biópsia. Também foram detectados um quadro de anemia por deficiência de ferro e resquícios de pneumonia por broncoaspiração.

O ex-presidente recebeu reposição de ferro endovenosa, segue em tratamento contra refluxo e hipertensão, e deve manter medidas preventivas contra complicações respiratórias. Segundo Birolini, Bolsonaro “está bastante fragilizado” e sua saúde inspira atenção em razão da idade e das intervenções cirúrgicas acumuladas.

Aliados e advogados do ex-presidente têm usado o estado de saúde como argumento para defender que ele cumpra em casa a pena imposta pelo STF no processo em que foi condenado por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro, segundo pessoas próximas, teme ser transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, onde avalia não ter condições adequadas de atendimento médico.

