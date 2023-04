Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Programa é exibido a partir das 21h30 e apresentado por Adalberto Piotto

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo O prefeito Ricardo Nunes será sabatinado pelo programa Direto ao Ponto



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, entrevista nesta segunda-feira, 17, a partir das 21h30, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Eleito vice-prefeito em 2018, na chapa encabeçada por Bruno Covas, o ex-vereador assumiu a administração municipal após a morte do tucano, em maio de 2021. Nascido em São Paulo, no dia 13 de novembro de 1967, Nunes ganhou notoriedade como empresário do controle de pragas e está na vida política desde os 21 anos, quando disputou a eleição para a Câmara dos Vereadores da capital paulista. Seu objetivo só foi alcançado 20 anos depois, em 2012, recebendo mais de 30 mil votos. No legislativo municipal, destacou-se como presidente da CPI dos Bancos e da Sonegação Tributária. O prefeito será entrevistado por Adalberto Piotto e uma bancada de especialistas formada por Raquel Gallinati, delegada e diretora da Adepol, e pelos jornalistas e comentaristas da Jovem Pan News Claudio Dantas, Fernando Capez e Tiago Pavinatto.

Um dos programas mais prestigiosos da Jovem Pan, o Direto ao Ponto recebeu neste ano personalidades como Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas e Michel Temer. Na última segunda-feira, 10, o convidado foi Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que criticou a atual taxa de juros adotada pelo Banco Central, de 13,75% ao ano. “Toda a indústria financeira quer uma taxa de juros menor. Vimos o que uma taxa grande pode fazer, com a crise dos bancos americanos e suíço. Não tem atalho [para diminuir]. O governo precisa ter clareza de qual é a sua política, o que representa o arcabouço fiscal”, declarou. Maia ainda afirmou que “a reforma tributária é o Plano Real dos nossos tempos”.