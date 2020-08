Direto de Nova York: Como é encarar o verão na Big Apple no meio da pandemia

Novo podcast com conteúdo diretamente da cidade que nunca dorme, Mariana Janjácomo fala sobre os desafios diante das altas temperaturas

Luciano Garcia/Jovem Pan

Ao contrário do Brasil, os Estados Unidos estão em pleno verão. No podcast Direto de Nova York desta semana, Mariana Janjácomo, jornalista correspondente da Jovem Pan em Nova York, fala sobre como as pessoas estão lidando com o novo coronavírus diante das altas temperaturas e como elas estão fazendo para aproveitar a estação, mesmo com tantas restrições por causa da pandemia. Janjácomo também analisa as diferenças entre a forma como o verão era vivido na cidade e o cenário atual. O que mudou? O podcast está disponível no Panflix, o novo serviço de streaming brasileiro do Grupo Jovem Pan, que pode ser baixado gratuitamente.

O Direto de Nova York é um podcast semanal apresentado por Mariana Janjácomo, em que ela traz assuntos factuais e debate temas relevantes a respeito da cidade que nunca dorme. No episódio anterior, a jornalista conversou com pesquisadores sobre o descarte incorreto de máscaras nas ruas da Big Apple e o impacto que isso gera. Além do perigo de propagação do vírus, elas acabam indo para o oceano e podem ser tão prejudiciais ao meio ambiente como os canudinhos de plástico.

Em outros episódios, Janjácomo também abordou assuntos como o sonho de estudar em Nova York e mais mudanças ocorridas na cidade por causa da pandemia. Como é ver a Times Square vazia e quais são as consequências do cancelamento dos musicais da Broadway? Ainda é possível realizar o sonho de estudar na Big Apple? O que será necessário a partir de agora? Quando será considerado seguro? Janjácomo discute isso e muito mais em seu podcast.