‘A humildade do Luan após o jogo do Corinthians me ganhou’, exalta Flavio Prado

O jogador anotou um lindo gol no empate por 1 a 1 com o Fortaleza, mas foi por causa de outro motivo que ouviu elogios do comentarista do Grupo Jovem Pan

Montagem sobre fotos/Reprodução Flavio Prado elogiou a postura adotada por Luan na entrevista após o jogo entre Corinthians e Fortaleza



Muito criticado pelo baixo rendimento e por não ter cobrado um dos pênaltis do Corinthians na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, Luan anotou um golaço no empate do Timão com o Fortaleza, na última quarta-feira, 26, em Itaquera, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas não foi exatamente por este motivo que o jogador foi exaltado pelo comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, nesta quinta. Em participação no Esporte em Discussão, o jornalista destacou a humildade demonstrada pelo meia-atacante na entrevista concedida após a partida.

“Foi legar o Luan ter feito o gol e, mais legal ainda, foi a entrevista que ele deu depois do jogo. Porque, quando fez o gol, ele gritou e tal. Aí, foi questionado se havia sido um desabafo, se ele estava bravo… E o Luan foi de uma humildade! Ele falou: ‘olha, eu não estou jogando mesmo, não estou legal, preciso melhorar’. Ele me ganhou com isso, sabe? É aquela coisa de o cara estar entendendo que pode entregar mais do que aquilo, e tomara que esse gol dê moral para ele. É difícil ele manter aquele ritmo de 2017, mas pode, sim, ser útil para o Corinthians”, afirmou Flavio Prado.

A entrevista de Luan aconteceu ainda dentro de campo, instantes depois do apito final. Eleito o melhor em campo pela emissora que transmitiu o jogo, o atleta negou ter desabafado contra as críticas da imprensa na celebração do gol e adotou tom moderado ao ser questionado se se sentia injustiçado pelas cobranças sofridas do clube. “Não (foi um desabafo), a gente precisava do resultado, e ali foi para agilizar, sair a bola rápido e buscar o segundo gol. Acho que isso é a comissão técnica, a gente conversando no dia a dia, nos treinamentos… Se pegar os números nos treinamentos, eles sabem que tento me dedicar ao máximo, tento dar o meu melhor sempre para ajudar o Corinthians. Sempre que eu tiver oportunidade, vou tentar fazer o melhor”, afirmou.

Na entrevista coletiva após a partida, o treinador Tiago Nunes fez uma firme defesa ao jogador. “Eu repeti algumas vezes que a questão da titularidade é momentânea, depende das atuações. Da mesma maneira que o Araos fez o gol contra o Atlético Mineiro e não jogou contra o Grêmio, não significa que vai ser titular ou reserva por um gol. Parabenizei o Luan, não só pelo gol, deslocou bastante, imprimiu um bom volume ofensivo. Os jogadores comemorarem com ele só mostra que é um atleta querido por todos, e também mostra que os jogadores se preocupam por ele. O Luan apanha muito, principalmente da imprensa. Pode ter mais calma nas avaliações, ele merece respeito pela trajetória”, cobrou.

