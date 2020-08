Corinthians está muito perto de fechar naming rights da Arena

Negócio deve ser fechado nos próximos dias e atingir a casa dos R$ 350 milhões

Bruno Teixeira/Corinthians Seis anos após a inauguração, Arena Corinthians deve ser 'rebatizada' em breve



O assunto que tem deixado o torcedor do Corinthians ansioso e desconfiado está próximo de uma resolução. O clube deve anunciar o nome da empresa que batizará a Arena nos próximos dias, perto do aniversário de 110 anos, comemorado em 1º de setembro. Fontes ligadas ao Parque São Jorge revelaram à Jovem Pan que o negócio está muito próximo de ser concretizado.

Os valores devem girar entre R$ 300 e R$ 350 milhões, e o tempo de contrato ainda não está definido. No último domingo, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, afirmou em sua conta do Twitter que o negócio estava “bem perto”, e, ao contrário do que era especulado na imprensa, a empresa nunca havia estampado a camisa do alvinegro como patrocinador.

Nos últimos dias, a torcida tem interagido com marcas que aparecem entre as cotadas para tentar descobrir quem comprará o nome da Arena Corinthians, mas nada foi confirmado – duas delas, inclusive, a Samsung e o Magazine Luiza – já esclareceram que não estão negociando com o clube paulista.