Flavio Prado: ‘Daniel Alves está de saco cheio e pensa em ir embora do São Paulo’

O comentarista do Grupo Jovem Pan trouxe a informação exclusiva sobre o camisa 10 do Tricolor paulista no programa ‘Esporte em Discussão’

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação Flavio Prado revelou que Daniel Alves deve deixar o São Paulo nesta temporada



O treinador Hernán Crespo surpreendeu muitos são-paulinos ao substituir Daniel Alves durante a goleada sobre a Inter de Limeira, na última quarta-feira, 3, pela segunda rodada do Paulistão 2021. A alteração repercutiu nas redes sociais, com muitos torcedores afirmando que o argentino não é muito fã do futebol apresentado pelo veterano meio-campista. Ao longo do “Esporte em Discussão” desta quinta-feira, o comentarista Flavio Prado negou qualquer problema entre o técnico e o jogador, mas trouxe uma notícia bombástica. Com salários atrasados e de “saco cheio”, a tendência é que o camisa 10 não acabe a temporada vestindo as cores do Tricolor paulista, apesar de ter contrato até 2022.

“O São Paulo está fazendo um esforço para manter o Daniel Alves, e o Crespo é um dos que mais está lutando por isso. É difícil! Muito difícil! Acho quase impossível que ele fique. O São Paulo quer que ele fique, mas não tem dinheiro e não consegue pagar. O acordo que tentaram fazer é péssimo, não andou. Não arrumaram um patrocinador e o Daniel está pensando em ir embora. E é claro que o Crespo tem interesse na permanência dele, até porque ele é um jogador diferenciado. Mas ele não vai ficar no São Paulo”, disse Flavio Prado, durante o programa do Grupo Jovem Pan.

“O Daniel Alves ficou muito frustrado com tudo o que aconteceu. Ele chegou pensando que era uma coisa, mas foi outra. Ele praticamente não havia jogado no Brasil, ficando pouco no Bahia até ir para a Europa. Quando ele voltou, ele achou que viria um caminhão de dinheiro. Mas aí ele chegou e viu que não recebia, o time tinha um nível técnico muito baixo e que iria sofrer com ‘encheção de saco’. Ele não teve uma vantagem e ainda pode jogar em algum time da Europa. Não será titular do Barcelona, mas pode jogar na Grécia, na Turquia ou na reserva de algum time melhor. Eu acho que ele vai cair fora porque percebeu que cometeu um erro em jogar no São Paulo. Foi um grande mico na carreira dele. Acho que ele não fica até o meio do ano”, completou o jornalista.

Recentemente, Muricy Ramalho, coordenador técnico do clube do Morumbi, concedeu entrevista à TV Gazeta e admitiu a dificuldade em pagar os vencimentos de Dani Alves, mas afirmou que Crespo conta com o atleta. “O Daniel é importante demais. Claro que tudo tem que ter o acerto financeiro, porque a dificuldade é enorme. Ele é nosso líder, nosso capitão e o Crespo conta com ele, gosta dele. O importante é o técnico gostar dele. Mas tudo depende das conversas”, comentou.

Assista ao debate abaixo: