‘Custo-benefício de Diego Costa talvez seja muito pesado para o Corinthians’, diz Mauro Beting sobre negociação

Atacante espanhol deixou o Atlético-MG e está livre no mercado; comentaristas do programa Esporte em Discussão analisaram as negociações

Reprodução/Twitter/Atletico/29.08.2021 Para o comentarista, caso negócio seja fechado, atacante chega para jogar fácil na equipe



Depois de deixar o Atlético-MG, o atacante espanhol Diego Costa está livre no mercado e começou a despertar o interesse de outras equipes. Dentre elas, a mais interessada parecer ser o Corinthians, que está se aproximando do staff do jogador e pode fazer uma proposta pelo craque em breve. Com 33 anos e convivendo com problemas físicos, o atacante disputou 19 jogos pelo Galo em 2021, marcando cinco gols e dando uma assistência. Os comentaristas do programa Esporte em Discussão analisaram a negociação entre o atacante e o clube alvinegro. Para Mauro Beting, caso as negociações deem certo, Diego Costa chega para “jogar fácil”. Entretanto, ele aponta que o custo-benefício envolvendo o atleta pode ser muito pesado para o Corinthians arcar.

“Pegando a especulação da hora, que é o Diego Costa, que não é especulação chutada, é uma possibilidade, o Corinthians está atrás e é um ótimo jogador para qualquer equipe da América do Sul. ‘No Galo ele fez um gol a cada 205 minutos’. Sim, mas em um time que já estava muito estruturado, demorou para entrar e quando fez foi muito bem. O pacote do Diego Costa, o custo-benefício dele seria muito pesado para o Corinthians e para qualquer clube brasileiro, da América do Sul e até da Europa. Essa questão que deve se colocar. Agora, se der certo, entra e joga fácil”, afirma Mauro.

