Empate em casa foi bom? Para Flávio Prado, estratégia de Abel será genial se o Palmeiras se classificar

Comentarista do programa Esporte em Discussão analisou o jogo entre a equipe paulista e o Atlético-MG pela semifinal da Copa Libertadores, que terminou empatado em 0 a 0

VAN CAMPOS/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Time de Abel Ferreira optou por se defender contra o ataque do Galo



Na noite desta terça-feira, 21, Palmeiras e Atlético-MG entraram em campo para disputar uma vaga na final da Copa Libertadores de 2021. A partida foi válida pela ida da semifinal do torneio e foi disputada no Allianz Parque, em São Paulo. Apesar das altas expectativas, o jogo foi morno e acabou empatado sem gols. Durante o jogo, houve apenas uma finalização certa e o atacante Hulk, do Galo, perdeu um pênalti que poderia ter dado a vantagem para sua equipe. Com o resultado, o Palmeiras vai a Belo Horizonte podendo empatar em 1 a 1 para se classificar. Quem vencer o confronto estará garantido na decisão e aguardará o vencedor do jogo entre Barcelona de Guayaquil e Flamengo. Durante o programa Esporte em Discussão desta quarta-feira, 22, o comentarista Flavio Prado afirmou que o técnico Abel Ferreira reconheceu o poderio ofensivo do Atlético-MG e disse que sua estratégia de “matar os pontos fortes” do adversário será “genial” caso o Palmeiras avance.

“O Abel deixou bem claro que usou algumas estratégias para anular o Atlético. Falou que ‘o Atlético finaliza 14 vezes por jogo e não finalizou nenhuma’. Essa é a ideia. Segurar o (Guilherme) Arana. Ele priorizou a defesa. Priorizou matar os pontos fortes do Atlético. O Nacho veio e ele falou para o time não acompanhar, não fechar. Ele sentiu que o adversário tinha mais força ofensiva. Ele deixou bem claro isso, foi uma ideia de jogo. Será uma estratégia genial se ele se classificar. Será uma desgraça se ele não se classificar. É muito assim que a coisa funciona. Então na próxima semana nós vamos ver se foi uma grande ideia ou se foi uma ideia de jerico”, afirmou Prado.

