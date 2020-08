Polêmico, vídeo pós-São Paulo x Corinthians fortalece tese da saída de Arboleda; entenda

De acordo com informações do repórter Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan, o zagueiro pode estar prestes a deixar o clube tricolor; destino seria um arquirrival

Montagem sobre fotos/Reprodução Robert Arboleda foi filmado dançando em uma confraternização no último domingo, 30, após desfalcar o São Paulo contra o Corinthians



Robert Arboleda voltou a ser protagonista de uma situação polêmica fora das quatro linhas. O zagueiro, que, no ano passado, revoltou a torcida do São Paulo ao aparecer vestindo a camisa do Palmeiras em uma foto postada nas redes sociais, agora foi filmado dançando após ter desfalcado o time tricolor no clássico contra o Corinthians, no último domingo, 30, no Morumbi. As imagens, compartilhadas por uma amiga do jogador na noite de ontem, ou seja, depois do jogo, mostram o equatoriano remexendo enquanto segura uma garrafa. O detalhe, no entanto, é que, oficialmente, ele não disputou o Majestoso porque, segundo o clube, sentia um “desconforto muscular”. Nesta segunda-feira, 31, inclusive, Arboleda treinou separado dos demais jogadores no CCT da Barra Funda.

Controverso, o vídeo fortalece a tese de que o defensor estaria forçando uma saída do São Paulo. Ele perdeu vaga no time titular para o jovem Diego Costa, que rapidamente caiu nas graças da torcida tricolor, e, na última semana, voltou a irritar os são-paulinos ao curtir uma postagem da Conmebol que mostrava jogadores do Palmeiras nas redes sociais. De acordo com o repórter Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan, Arboleda pode, sim, estar de saída de São Paulo. O destino, no entanto, não seria a equipe alviverde, e sim outro arquirrival: o Corinthians.

Só não confundam “pode ir” com “vai”. Se eu tiver a confirmação da ida (ou se melou) trago aqui é na programação da Jovem Pan — Giovanni Chacon 🐻(20-14) (@GiovanniChacon_) August 31, 2020

Contratado em 2017, Robert Arboleda, de 28 anos, tem contrato com o São Paulo até junho de 2022. No ano passado, porém, ele mesmo admitiu que era grande a possibilidade de deixar o clube. “Vou voltar ao time e ver o que passa. Há muita possibilidade de sair. Mas acredito que isso depende do São Paulo e dos meus empresários. Eles que estão vendo a decisão que vão tomar”, afirmou, logo após a disputa da Copa América com a seleção do Equador.

“Desde que cheguei ao São Paulo, sempre disse que gostaria de sair só depois de ganhar um título. Infelizmente ainda não consegui. Estou feliz no São Paulo. Se as pessoas querem acreditar em mim, eu fico. Se não, eu vou ter que sair”, acrescentou. A “felicidade” de 2019, no entanto, pode ter acabado a partir do momento em que ele virou reserva em 2020. A única certeza que se tem, no momento, é de que o clima de Arboleda no São Paulo não é dos melhores…

Confira, abaixo, o polêmico vídeo de Arboleda: