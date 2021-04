Exclusivo: Denis exalta Volpi e revela se tem mágoa com a torcida do São Paulo

Em entrevista ao ‘Esporte em Discussão’, o goleiro, atualmente no Gil Vicente, falou sobre a sua passagem no Tricolor, entre 2009 e 2017, quando teve a missão de substituir Rogério Ceni

Reprodução/Jovem Pan Denis, ex-São Paulo, concedeu entrevista ao Esporte em Discussão



Denis, atualmente goleiro do Gil Vicente (Portugal), concedeu entrevista exclusiva ao programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, na tarde desta quinta-feira, 15. Revelado pela Ponte Preta, o arqueiro foi contratado pelo São Paulo em 2009 com a missão de substituir Rogério Ceni, o maior ídolo do clube paulista. Apesar das oportunidades, o jogador não correspondeu e acabou deixando o Tricolor sendo extremamente criticado pela torcida, em 2017. Mesmo assim, ele garante não ter nenhuma mágoa com os são-paulinos e diz não se arrepender de ter vestido as cores do time do Morumbi.

“Eu já falei em outras oportunidades… Tive chance de sair antes, mas não tinha como. Fui contratado em 2009 para jogar em três ou quatro anos para ser titular no São Paulo. O Juvenal Juvêncio, na época, não me liberou para sair. E eu também achava difícil sair porque estava trabalhando bastante. Eu não sei se seria melhor deixar o clube antes. Claro, não sofreria tantas cobranças como sofri, mas é difícil no São Paulo porque ninguém vai conseguir substituir o Rogério. Vejo que não tinha como eu sair antes de eu jogar, antes de 2016, o meu primeiro ano como titular. Aprendi muito como profissional e pessoa. Tenho uma gratidão muito grande pela torcida do São Paulo. Em Portugal, muitos são-paulinos me encontram e me abraçam. Segui minha carreira, foi um fim de ciclo e minha vida continua”, comentou o arqueiro, que vive boa fase no Campeonato Português.

À Jovem Pan, Denis exaltou Tiago Volpi e declarou torcida para o atual titular da meta são-paulina. “É o que a gente sempre soube: qualquer goleiro da era pós-Ceni sofreria uma pressão. O Volpi é um grande goleiro. Só conheço ele de jogar contra. É difícil falar para o torcedor ter paciência. O Volpi é um excelente goleiro e agora vai ter o Zetti, que voltou para ser coordenador de goleiros e estará mais próximo. Eu torço para as coisas fiquem tranquilas, que ele jogue bem sempre”, declarou o jogador, que tem ótima média de pênaltis defendidos em Portugal.

