Exclusivo: Flavio Prado revela conversa com Sylvinho sobre reforços no Corinthians e situação de Luan

O técnico do Timão também disse ao comentarista do Grupo Jovem Pan sobre ‘copiar’ o modelo adotado pela Itália durante a Eurocopa, já que ele foi auxiliar de Roberto Mancini, atual treinador da ‘Azzurra’

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO/ETTORE CHIEREGUINI/AGIF Flavio Prado revelou conversa exclusiva com Sylvinho após vitória do Corinthians no Brasileirão



Flavio Prado, comentarista do Grupo Jovem Pan, revelou nesta segunda-feira, 16, uma conversa que teve com o treinador Sylvinho logo após a vitória do Corinthians sobre o Ceará, na tarde de ontem, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. No diálogo, o técnico do Alvinegro paulista demonstrou-se muito grato à diretoria pelos reforços, mas disse que a tendência é que outros jogadores de peso cheguem ao clube. “Ele me disse que a chegada desses dois jogadores (Renato Augusto e Giuliano) foi muito boa para o grupo e que deve chegar mais gente. Ele também disse que deve fazer o Corinthians jogar um futebol ‘bacana’. Lógico, ele não falou em títulos, mas falou em um futebol melhor. Até perguntei se dava para copiar o que a Itália fez na Eurocopa, já que ele era auxiliar do Roberto Mancini, atual técnico da seleção italiana. Ele me disse que a ideia de jogo é essa, o que pode ser viável ou não. Ele está bem animado, está gostando do trabalho e deixou bem claro que os jogadores do Corinthians compararam a sua ideia”, comentou ao longo do programa “Esporte em Discussão”.

O comentarista da Jovem Pan também contou que Sylvinho deve dar mais oportunidades ao meia-atacante Luan, que não sai do banco de reservas do Corinthians desde a derrota para o Atlético-MG, no dia 17 de julho, há um mês. “Ele me falou também sobre o Luan, que teve uma contusão enquanto estava evoluindo. De acordo com o Sylvinho, ele está treinando bem e vai ter mais oportunidades. Com o time mais encaixado, ele acha que o Luan pode melhorar, até porque o Luan jogou com o Giuliano”, revelou Flavio Prado. “O Sylvinho também falou muito sobre o Adson, que não tinha uma definição tática no jeito de jogar. Então, eles conversaram durante um treinamento e chegaram a um consenso de que ele poderia jogar por dentro. Eles estão trocando ideias, acertando setores”, complementou.

