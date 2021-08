Renato Augusto marca na reestreia e Corinthians vence Ceará pelo Brasileirão

Camisa 8 do clube paulista precisou de apenas seis minutos para marcar em sua volta ao futebol brasileiro; cria da base, Adson fez os outros dois gols do Timão

Foto: PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Cria da base do Corinthians, Adson marcou dois gols neste domingo, 15



Com um gol do reestreante Renato Augusto, que precisou de apenas seis minutos para balançar as redes em sua volta ao clube pelo qual foi campeão nacional em 2015, o Corinthians venceu o Ceará, por 3 a 1, na Neo Química Arena, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cria das categorias de base, Adson marcou os outros dois gols do clube paulista. Quando o placar já estava 3 a 0, o atacante Rick descontou e marcou para o time visitante. Em razão do resultado, a equipe comandada pelo técnico Sylvinho chegou aos 21 pontos e ganhou quatro colocações – o Timão pode ser ultrapassado por Santos, Atlético-GO e Bahia, que ainda jogam nesta rodada. O Ceará, por outro lado, perdeu a oportunidade de chegar ao G-6, grupo que garante a classificação para a Libertadores. Com a derrota, o time de Guto Ferreira se manteve com 23 pontos, na sétima posição.