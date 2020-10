Exclusivo: Mauro Beting revela ‘mudança brutal’ no Palmeiras em 2021; entenda

O comentarista do Grupo Jovem Pan também comentou quais nomes estão sendo cotados para substituir Vanderlei Luxemburgo no cargo de treinador; confira

Montagem de fotos/Reprodução/Jovem Pan/Palmeiras Mauro Beting deu detalhes sobre o futuro do Palmeiras



O Palmeiras continua em busca de um treinador para substituir Vanderlei Luxemburgo, que foi demitido após uma sequência de três derrotas do time no Campeonato Brasileiro. Ainda assim, no entendimento da diretoria alviverde, comandada pelo presidente Maurício Galiotte, a troca na comissão técnica não será suficiente para alcançar os objetivos traçados. Durante o programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Mauro Beting revelou alguns planos da cúpula palmeirense para 2021.

“Vai haver o que se tentou no ano passado, mas não se conseguiu fazer, que é uma mudança brutal no elenco. Seja um treinador mais ofensivo ou mais reativo, isto vai acontecer no final do Brasileiro, em fevereiro de 2021. Vai haver! Porque eles estão vendo que.. Vanderlei Luxemburgo, Felipão, Mano Menezes, Cuca, todos treinadores de excelente nível, mas que não deram certo. E os jogadores precisam ser mais responsabilizados. E os jogadores sendo mais responsabilizados não significa que eles serão ameaçados, demitidos ou que não prestam até porque muitos estiveram no título do Brasileirão de 2018. Mas uma mudança acontecerá, sim”, disse Mauro, na edição da última sexta-feira, 16.

O comentarista também revelou os bastidores do Palmeiras na procura por um novo comandante. “O nome que o Maurício Galiotte gosta, antes mesmo do Vanderlei Luxemburgo chegar, é do Miguel Ángel Ramírez, espanhol de 35 anos do Independiente del Valle. O Palmeiras está checando a situação dele. O desejo do treinador é de que, quando acabar o contrato dele, em dezembro deste ano, que ele volte para a Europa. Mas, se chegar um convite do Palmeiras, isso pode ser estudado. O problema, agora, é que existe uma multa para quebrar o contrato. Neste momento, ele ganha um terço do que ganhava o Luxemburgo. Óbvio que, se ele vier para o Palmeiras, vai ganhar mais”, informou. “A melhor opção, no meu entendimento, seria o Heinze. Ele tem apenas cinco anos de treinador, foi um grande jogador, é um ‘bielsista’, que eu gosto. É um cara ofensivo e que gosta de trabalhar com meninos, mas que é bem personalista. Briga com todo mundo, da imprensa, da diretoria. Então, o Ramírez é o nome principal. Nomes brasileiros? Guto Ferreira ganha um apelo. Mas, como disse o Galiotte, eles estão agindo com calma. Eles não têm convicção. Mesmo esses nomes, que seria o Ramírez, que eles estão inseguros, não sabem que vai dar certo”, completou.

O Verdão volta a campo neste domingo, 18, para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem um treinador definido, o auxiliar Andrey Lopes assumirá o comando da equipe de forma interina. Confira as revelações de Mauro Beting abaixo.