Equipes paulistas se preparam para mais uma rodada do Brasileirão

Fim de semana tem jogos do Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo; apesar de rodada movimentada, polêmica em torno de Robinho virou tema da rodada

Marlon Costa/Estadão Conteúdo Corinthians vai tentar garantir três pontos contra o Flamengo



O fim de semana será de rodada do Brasileirão para os times paulistas. O Santos enfrenta neste sábado, 17, o Coritiba fora de casa, mas é o caso Robinho que balança o clube da Vila Belmiro. Após pressão de patrocinadores, o contrato entre Santos e Robinho foi suspenso em comum acordo. Em um vídeo publicado nas redes, o jogador anunciou o encerramento alegando “muita tristeza no coração”. “Tomei a decisão junto ao presidente da suspensão do meu contrato nesse momento tão conturbado da minha vida. Meu objetivo sempre foi ajudar o Santos Futebol Clube. Se de alguma forma eu estou atrapalhando, é melhor que eu saia e foque nas minhas coisas pessoais”, afirmou.

Robinho disse, ainda, que iria provar a inocência para os torcedores do peixão e para “aqueles que gostam dele”. A demora para tomada de atitude e a suspensão apenas após a pressão dos patrocinadores gerou crítica de todas as torcidas pelo Brasil, incluindo, ainda, a maioria da torcida santista.

Ainda neste sábado, o São Paulo entra em campo às 21h contra o grêmio dentro de casa em busca de mais três pontos para se manter no G4 do campeonato. No domingo, Corinthians e Palmeiras entram em campo. O primeiro, embalado de uma vitória na última rodada, encara às 16h o Flamengo, que tropeçou no último fim de semana e perdeu a chance de ser líder. O Palmeiras, ainda sem técnico, encara o Fortaleza fora de casa às 20h30.

*Com informações do repórter Giovanni Chacon