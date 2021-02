Fla x Inter: ‘Esporte em Discussão’ escolhe melhor por posição antes de ‘final’ do Brasileiro

O debate no programa do Grupo Jovem Pan ‘pegou fogo’ às vésperas da ‘decisão’ do Campeonato Brasileiro entre o Rubro-Negro e o Colorado

Motangem sobre fotos/Reprodução/Gerson08/Twitter/Internacional Flamengo e Internacional se enfrentam pela 37ª rodada do Campeontao Brasileiro neste domingo



Flamengo e Internacional farão o duelo mais aguardado da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, 21, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 16 horas (de Brasília) — você acompanha a transmissão da Jovem Pan no Youtube, Panflix, AM 620 e FM 100,9. O confronto pode definir o campeão do Brasileiro 2020, caso o Colorado volte para casa com o triunfo. Uma vitória dos mandantes, por outro lado, deixa o Rubro-Negro na liderança, restando apenas uma partida para o fim. Mas, afinal, quem é o favorito para o jogo?

No programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, Flavio Prado, Bruno Prado, José Manoel de Barros e Gabriel Dias analisaram os dois prováveis times de Rogério Ceni e Abel Braga, escolhendo o melhor em cada posição, adotando o critério de quem vive o melhor momento. Após o polêmico debate, o Internacional saiu vencedor, com 6 votos contra 5 para os flamenguistas, com o treinador do time gaúcho sendo o determinante para o desempate.

Assista ao debate abaixo: