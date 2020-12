Flavio Prado arrisca palpite para Grêmio x São Paulo pela Copa do Brasil

Para o comentarista do Grupo Jovem Pan, a partida de ida da semifinal será equilibrada, mas terá um vencedor

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO Flavio Prado deu o seu palpite para o confronto entre Grêmio e São Paulo



Grêmio e São Paulo se enfrentam na noite desta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na rodada de ida da semifinal da Copa do Brasil. No programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, os comentaristas analisaram o duelo, que colocará Renato Gaúcho e Fernando Diniz, os dois treinadores mais longevos do país, frente a frente. Para Flavio Prado, o embate deverá ser parelho, mas terá um vencedor. “Vai ser um baita jogo! São dois times bem parecidos, que gostam de atacar, de privilegiar a posse de bola. São times que dependem do sistema de jogo, que não têm grandes jogadores E acho que qualquer vantagem é grande em um jogo desse. 1 a 0 já é uma grande vantagem. Eu não sou de muro, mas é uma partida muito igual. Pode acontecer de ser decidido no detalhe, em um erro de arbitragem ou em um gol perdido. Vai depender da individualidade. Por tudo isso, acho que esta primeira partida será 2 a 1 para o Grêmio”, disse o jornalista.

A partida de volta entre as equipes está agendada para a próxima quarta-feira, 30, no estádio do Morumbi, na capital paulista. Antes disso, o São Paulo volta a entrar em campo pelo Brasileirão, na partida diante do Fluminense, no Maracanã, no próximo sábado. No dia seguinte, o Grêmio recebe o Atlético-GO.

Assista ao debate abaixo: