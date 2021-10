Flavio Prado sai em defesa de Abel Ferreira e critica parte da imprensa; assista 

Durante o programa ‘Esporte em Discussão’, do Grupo Jovem Pan, o comentarista fez um desabafo e disse que também está sofrendo com algumas publicações falsas

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/GILSON JUNIO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Flavio Prado saiu em defesa de Abel Ferreira e detonou parte da imprensa



Abel Ferreira chamou atenção na última entrevista coletiva, concedida após o empate do Palmeiras com o Bahia, ao criticar uma parte da imprensa brasileira. Na ocasião, o treinador português avisou Renato Gaúcho, comandante do Flamengo, que tem quatro nomes de jornalistas que estão espalhando notícias falsas. Durante o programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Flavio Prado saiu em defesa do técnico palmeirense, dizendo que também está vendo o seu trabalho ser prejudicado após algumas publicações inverídicas de sites de notícias.

“Em relação ao futebol do Palmeiras, está pobre! O time está focado, agora, somente na final da Copa Libertadores, diante do Flamengo, que deve ser equilibrada. Pode ganhar ou perder, apesar do favoritismo, a princípio, ser do Flamengo. Agora, com relação à história da imprensa, eu estou tendo sérios problemas com parte da imprensa. Eu nunca vi um nível tão baixo, com gente incompetente e cheio de ‘vampiros’. Eles pegam o que a gente fala no programa e distorcem as nossas falas. Somente nesta semana, eu precisei falar com duas pessoas, que são minha amigas, para explicar o que eu não falei. Um grupo de Porto Alegre transformou uma declaração minha sobre o Paulo Turra… Órgãos de imprensa estão ‘vampirizando’. Eles não têm fontes, fazem sensacionalismo e prejudicam o trabalho dos outros. Óbvio que não são todos jornalistas, mas tem um grupo grande que faz isso. Eu entendo o que o Abel está falando!”, disse Flavio Prado,

Confira o vídeo na íntegra abaixo: