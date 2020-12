Flavio Prado vê Palmeiras correndo perigo na Libertadores: ‘Tem que ligar a luz amarela’

O comentarista do Grupo Jovem Pan explicou por que não considera o Verdão amplo favorito após o empate em 1 a 1 com o Libertad; confira

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/ Nathalia Aguilar POOL/ EFE/ NORBERTO Flavio Prado recomendou que o Palmeiras ligasse o sinal de alerta para a partida de volta contra o Libertad



O Palmeiras pode estar extremamente satisfeito com o empate em 1 a 1 com o Libertad (Paraguai), fora de casa, na noite da última terça-feira, na rodada de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Dominado pelo time paraguaio, o Verdão viu o rival acertar duas vezes a sua trave e não conseguiu demonstrar o bom futebol das últimas semanas. Para o comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, a equipe brasileira precisa ‘ligar a luz amarela’ para não ser eliminada na semana que vem, no confronto decisivo entre os times, no Allianz Parque.

“Eu costumo jogar essa fase ligando muito um jogo ao outro. Às vezes o time nem é inferior ao outro, mas não consegue jogar de acordo com a imposição do adversário. Ontem, o Palmeiras teve muita dificuldade em jogar. Então, esse tipo de problema precisa ser solucionado até a próxima semana. O primeiro chute do Palmeiras foi no final do primeiro tempo apenas. Então, o time teve dificuldade em jogar contra o Libertad. Esse desgaste físico não será solucionado em apenas uma semana. É claro que o Palmeiras é melhor e tem condições de se classificar, até porque o resultado foi ótimo. Mas eu ligaria as luzes amarelas porque é um jogo perigoso”, declarou no Esporte em Discussão desta quarta-feira, 9.

Palmeiras e Libertad voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 15, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, na cidade de São Paulo. Devido ao critério de gol qualificado, o Alviverde avança com um empate sem gols. Uma igualdade por dois ou mais tentos dá a classificação para os paraguaios. Antes disso, no sábado, 12, a equipe liderada por Abel Ferreira volta a campo para receber o Bahia, pelo Brasileirão.

