Libertad e Palmeiras ficam no empate em jogo de ida das quartas de final da Libertadores

Gustavo Gómez e Espinoza marcaram um gol para cada lado; partida de volta acontece na próxima terça-feira, no Allianz Parque

Reprodução/ Twitter

As quartas de final da Copa Libertadores começaram. Nesta terça-feira, 08, Club Libertad e Palmeiras fizeram o jogo de ida no Defensores del Chaco, no Paraguai, e o Verdão empatou em 1 a 1 e contou com gol do zagueiro Gustavo Gómez, que foi revelado pelo Libertad e defendeu a equipe de 2011 a 2014. A partida de volta acontecerá na próxima terça-feira, dia 15, no Allianz Parque, às 21h30 (horário de Brasília). Dentro de campo, o Libertad foi melhor no início do jogo. Até os 35 minutos, o Palmeiras não tinha chutado nenhuma vez ao gol, já os paraguaios tinham seis finalizações. Porém, a precisão nos passes estava ao lado do time de Abel Ferreira que no primeiro tempo acertou 82% contra 67% dos donos da casa. Na primeira vez que se lançou ao ataque de forma efetiva, o Palmeiras marcou aos 39 minutos com cabeçada do capitão Gustavo Gómez.

O roteiro do segundo tempo foi bem parecido com o primeiro. O Libertad começou apertando mais, porém o Palmeiras igualou a pressão. Mas depois de muito tentar, os paraguaios empataram com gol de Espinoza aos 17 minutos em cobrança de escanteio. Após o gol sofrido, o Palmeiras ainda teve duas boas chances com Gabriel Menino e Lucas Lima. O Libertad não ofereceu mais muito perigo ao gol de Ewerton. Nos acréscimos, Lucas Lima foi expulso após entrada forte. No último lance, o Libertad meteu uma bola na trave.