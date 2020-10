Mauro Beting compara Hugo Neneca com histórico goleiro da seleção; confira

Veja o que o comentarista do Grupo Jovem Pan falou sobre a sensação do Flamengo

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/HugoNeneca Hugo Souza, o Neneca, foi exaltado pelo comentarista Mauro Beting



Hugo Souza, também conhecido pelo apelido de Neneca, foi o nome da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR por 1 a 0, na noite da última quarta-feira, 28, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Além de defender um pênalti, o goleiro fez várias intervenções, garantindo uma boa vantagem para o time carioca na Arena da Baixada e comprovando a sua qualidade embaixo das traves. No programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Mauro Beting exaltou as qualidades do jovem arqueiro e o comparou com um histórico goleiro da seleção brasileira, colocando o jogador do Rubro-Negro como um dos melhores de sua posição na atualidade.

“O Hugo é maravilhoso. Ele tem características parecidas com a do Dida. Vou até dizer uma coisa… Quando ele foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez, foi aquele absurdo. Mas tá certo o Tite. Se ele entrasse, se bobear, o Alisson não jogaria mais. Como não vai jogar um goleiro de grande história, que eu sou grande fã, que é o Diego Alves. Para mim, não tem o que mudar. Entre tantas características dele, eu vou exaltar a velocidade dele, que não é somente o tempo de resposta que nós costumamos falar como reflexo. Uma daquelas tantas defesas que ele fez foi um chute rasteiro, onde ele consegue espalmar. A bola bate na trave, e ele vai para outro lado. Esse tempo de mudar de lado, de resposta, velocidade e agilidade são impressionantes porque poucos goleiros no mundo têm”, disse Mauro Beting.

“Mas não é muito cedo? Não é. No caso dele, ele nasceu pronto assim como o João Paulo, do Santos. O Hugo é até mais velho, mas tem mais potencial. O Brasil tem vários goleiros de qualidade, como Alisson, Ederson, Weverton…Tem a história do Cássio. O Neto, do Barcelona está jogando muito com a lesão do Ter Stegen. Se o Tite quiser levar para a Copa do Mundo o Alisson e o Ederson, além de estar em dúvida entre Hugo Neneca e João Paulo, não seria nenhum absurdo. Me parecem prontos e preparados, com o Hugo tendo mais potencial para fazer história no Flamengo, no futebol brasileiro e mundial. É impressionante! Estamos vendo um goleiro histórico”, complementou.

Hugo aproveitou as chances recebidas com Doménec Torrent e se consolidou como titular do Flamengo. De volta após se recuperar de uma lesão e de se livrar da Covid-19, Diego Alves ficou no banco de reservas na partida contra os paranaenses e não tem o seu retorno garantido. Em entrevista coletiva, o técnico espanhol foi evasivo e preferiu não responder quem é o titular do Rubro-Negro. No próximo domingo, 1º, o Flamengo recebe o São Paulo, no Maracanã, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

