Mauro Beting exalta vitória do SPFC sobre o Fla: ‘Não é para qualquer um’

Reprodução O comentarista Mauro Beting é um dos integrantes da equipe de esportes da Rádio Jovem Pan



O São Paulo aplicou uma vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, na última quarta-feira, 17, no Morumbi, assegurando a sua vaga na semifinal da Copa do Brasil – na partida de ida, o time paulista já havia vencido o rival por 2 a 1. No programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Mauro Beting tratou de exaltar o feito do Tricolor paulista, que não deu a menor chance para o Rubro-Negro no mata-mata da competição. “O São Paulo venceu brilhantemente, foi um aproveitamento impressionante. Somando as cinco chances claras que teve no Morumbi com as três que teve no Maracanã, o time marcou cinco vezes em oito chances criadas contra o Flamengo. É um aproveitamento absurdo para um São Paulo que, antes, só errava e tomava muitos gols. É uma classificação espetacular, afinal, duas vitórias sobre o atual campeão brasileiro da América do Sul não é para qualquer um”, declarou Mauro Beting. Agora, a equipe comandada por Fernando Diniz irá enfrentar o Grêmio, em jogos que acontecerão nos dias 23 e 30 de dezembro de 2020. Até lá, o São Paulo se preocupará com o Campeonato Brasileiro – no próximo domingo, por exemplo, o time recebe o Vasco, em jogo válido pela 22ª rodada do nacional. Com três jogos a menos que os adversários, o Tricolor é o terceiro colocado do nacional.

Assista ao debate abaixo: