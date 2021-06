Mauro Beting vê fim de Lucas Lima no Palmeiras: ‘Não vai conseguir apagar essa cena lamentável’ 

O comentarista do Grupo Jovem Pan detonou a postura do meio-campista, afastado após ter sido flagrado em uma festa clandestina em São Paulo durante a pandemia do novo coronavírus

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Cesar Greco/ Palmeiras Mauro Beting criticou Lucas Lima por ter ido a uma festa clandestina



Mauro Beting, profissional do Grupo Jovem Pan, criticou o meio-campista Lucas Lima, do Palmeiras, que foi flagrado por torcedores em uma festa clandestina em meio à pandemia do novo coronavírus. Ao longo do programa “Esporte em Discussão”, o comentarista aprovou a decisão do clube, que afastou o armador por período indeterminado. No entendimento do jornalista, este deveria ser o último episódio do jogador no Verdão. “Mesmo que ele jogue muita bola, mais até do que ele jogou no Santos e na seleção brasileira, ele não conseguiria apagar essa e outras cenas lamentáveis dentro de campo”, disse Mauro, citando o mau desempenho do atleta durante a sua passagem no alviverde – ele foi contratado em 2018.

“Eu, se fosse redigir a nota, falaria assim: ‘Lucas Lima seguirá afastado das atividades, como está há alguns meses, dentro ou fora do campo’. Claro que, por exemplo, se fosse o Rony, que vem jogando bem, seria outro caso. Eu não estou relativizando ou ‘passando pano’. Mas é o normal! Ele não está jogando e não parece estar se esforçando para jogar bem. Eu não gosto de comentar salário de ninguém, mas dá para falar uma coisa: ele ganha bem. Para o meu gosto, ganha mais do que deveria. Ele tem um dos piores ‘custos-malefícios’ de 2021 e desde 1914. Não é por isso que ele deva ser afastado, salgado, etc. Mas se eu fosse diretor, já teria ter tentando fazer algo que o Palmeiras deveria ter feito com mais força: negociado o Lucas Lima”, afirmou Mauro Beting.

