Pia Sundhage convoca Marta e Formiga para Jogos de Tóquio; Cristiane está fora 

As brasileiras estreiam contra a China no dia 21 de julho; no Grupo F, elas também encaram Holanda e Zâmbia na primeira fase

Lucas Figueiredo/CBF Pia Sundhage convocou a seleção feminina para os Jogos Olímpicos de Tóquio



A treinadora Pia Sundhage anunciou nesta sexta-feira, 18, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista de jogadoras convocadas para representar o Brasil na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. As experientes Marta e Formiga foram chamadas pela técnica sueca para defender a seleção feminina, que vai em busca do ouro inédito. Cristiane, maior artilheira da história das Olimpíadas, não foi lembrada. As brasileiras estreiam contra a China no dia 21 de julho. No Grupo F, elas também encaram Holanda e Zâmbia na primeira fase – a grande decisão está agendada para 7 de agosto. Antes do embarque para a capital japonesa, o grupo fará um período de treinamento em Portland, nos Estados Unidos, por três semanas.

Além das 18 convocadas, a técnica Pia Sundhage convocou mais quatro jogadoras para uma lista reserva, que poderão substituir eventuais atletas cortadas por lesão. Em dois anos sob o comando da técnica sueca, o Brasil disputou 18 amistosos, com 11 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas (para França e Estados Unidos). Foram 49 gols marcados, e só oito sofridos. Questionada sobre a ausência de Cristiane na relação de convocadas, Pia declarou: “Normalmente, não respondo sobre jogadoras não chamadas, acho um insulto às que foram convocadas, mas vou falar em respeito à Cristiane. Temos observado de perto as jogadoras em seus clubes, e acredito que temos jogadoras em condição de representar bem a seleção.”

Confira a lista de convocadas

Goleiras: Bárbara (Avaí/Kindermann) e Letícia Izidoro (Benfica-POR)

Defensoras: Poliana (Corinthians), Bruna Benites (Internacional), Rafaelle (Palmeiras), Erika (Corinthians), Tamires (Corinthians) e Jucinara (Levante-ESP)

Meio-campistas: Formiga (São Paulo), Andressinha (Corinthians), Júlia Bianchi (Palmeiras), Marta (Orlando Pride-EUA), Duda (São Paulo), Debinha (North Carolina Courage), Adriana (Corinthians)

Atacantes: Ludmila (Atlético de Madrid-ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras) e Geyse (Madrid CFF)

Suplentes: Aline, Letícia Santos, Giovanna Costa e Andressa Alves.