Nilson Cesar polemiza e diz que Patrick de Paula será melhor que ídolo do Real Madrid

A afirmação do narrador gerou reação adversa em Vampeta, que rebateu: “ele já ganhou quatro Champions; é brincadeira para superar?”

O narrador Nilson Cesar está encantado com o futebol de Patrick de Paula. Em participação no Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o locutor exaltou a qualidade técnica do jovem volante do Palmeiras e disse acreditar que ele será melhor que Casemiro, tetracampeão da Liga dos Campeões da Europa com o Real Madrid e titular absoluto da Seleção Brasileira. O comentário foi feito no momento em que se discutia a possibilidade de o garoto de 20 anos ser negociado ainda em 2020 com algum clube europeu – nesta terça-feira, 20, surgiu a informação de que o Verdão recusou uma proposta de R$ 66,3 milhões do Benfica pelo jogador.

“Para o Palmeiras, seria um mau negócio vender o garoto agora”, opinou Nilson Cesar. “Primeiro, dá um pouco mais de rodagem, deixa o garoto colocar uma faixa de campeão brasileiro no peito. Quantos jogos esse rapaz disputou como profissional? Pouquíssimos!”, acrescentou, antes de, aí sim, decretar: “eu acho que esse cara vai ser melhor que o Casemiro. Ele tem mais recursos técnicos que o Casemiro. Individualmente, tem uma qualidade técnica absurda. E o clube que comprar esse jogador vai ganhar um caminhão de dinheiro em cima dele na revenda. O Palmeiras teria de ser muito esperto, fazer uma cláusula de revenda para ficar com uma grande porcentagem em uma futura negociação, porque esse Patrick de Paula não é qualquer jogador, não! Esse cara é diferente!”. Vampeta, comentarista do Grupo Jovem Pan, discordou da comparação do narrador. “Ele é muito bom jogador, é lógico, mas eu estava vendo, e, na história, apenas 60 jogadores brasileiros já ganharam a Liga dos Campeões. O Casemiro e o Marcelo foram os que mais ganharam, quatro vezes… É brincadeira para superar?”, questionou.

“Descoberto” na Taça das Favelas, Patrick de Paula passou a ser utilizado no time principal do Palmeiras em 2020. Elogiado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, o volante rapidamente ganhou espaço na equipe alviverde e foi um dos destaques da conquista do título paulista sobre o Corinthians, há duas semanas. Coube ao garoto converter, no ângulo, com imensa categoria, o pênalti que tirou o clube de Palestra Itália de uma fila de 12 anos sem taças estaduais. No último domingo, foi de Patrick de Paula o gol da vitória do Palmeiras sobre o Santos, no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, ele soma apenas 16 jogos como profissional na carreira.

