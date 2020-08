Lembra Marcelinho Carioca? Veja os melhores gols de Otero, novo reforço do Corinthians

Aos 27 anos, o venezuelano soma 29 gols de falta na carreira e já balançou as redes até do meio de campo; assista

Arte Jovem Pan Novo reforço do Corinthians, Rómulo Otero é um dos cobradores de falta mais eficientes do planeta na atualidade



Você sabe citar, sem pensar muito, o nome de ao menos cinco jogadores em atividade com pelo menos 25 gols de falta na carreira? Pois bem… Certamente, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foram mencionados, não? E, de fato, eles fazem parte deste seleto grupo. O que poucas pessoas sabem, no entanto, é que o novo reforço do Corinthians também já passou dessa marca. Anunciado na última segunda-feira, 24, o venezuelano Rómulo Otero, de 27 anos, soma exatos 29 gols de falta na carreira. Além disso, o meia já transformou 55 lances de bola parada em gols desde que começou a jogar futebol profissionalmente.

O número impressiona e já gera, por que não, comparações com um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Marcelinho Carioca, que anotou 59 gols de falta na carreira, tem tido o nome atrelado ao mais novo jogador do Timão. E não apenas pela eficiência na bola parada, mas, principalmente, pelo estilo das batidas. Assim como o “Pé de Anjo”, Otero consegue levar perigo tanto em faltas próximas ao gol, finalizando de maneira mais colocada, quanto em longas distâncias, chutando com mais força e efeito. Em 2017, ano em que balançou as redes do Corinthians em Itaquera quando ainda atuava pelo Atlético-MG, por exemplo, o venezuelano foi comparado a Marcelinho por Mauro Beting, comentarista do Grupo Jovem Pan.

Acha um exagero? Então assista, abaixo, aos melhores gols da carreira do novo reforço do Timão: