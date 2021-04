O campeão voltou? Mauro Beting vê São Paulo favorito ao título do Paulistão; assista

O comentarista do Grupo Jovem disse durante o ‘Esporte em Discussão’ que o Tricolor, comandado por Hernán Crespo, é o time a ser batido no Estadual

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/São Paulo FC Mauro Beting exaltou o São Paulo durante o Esporte em Discussão



O São Paulo emendou a sua sétima vitória consecutiva ao bater o Ituano por 3 a 0, fora de casa, em Itu, pelo Campeonato Paulista. Com o resultado, o Tricolor assegurou a sua vaga nas quartas de final do Estadual com duas rodadas de antecedência. Fora os bons resultados, o time de Hernán Crespo também está chamando atenção pelo bom desempenho. Por isso, no programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Mauro Beting tratou a equipe do Morumbi como a favorita a ganhar o torneio — algo que não acontece desde 2005.

“Uma hora o campeão vai voltar. Estamos falando no maior campeão, em média, de títulos desde que foi fundado, em 1930. O que o clube está passando agora não é normal. Enfim, o São Paulo está melhor do que a encomenda. Ontem, foi muito bem com os reservas. Nos clássicos, venceu o Santos por 4 a 0 e o Palmeiras por 1 a 0. É um time com versatilidade, com Daniel Alves na direita se saindo muito bem, Reinaldo na esquerda também. É um time certinho! Do jeito que os rivais estão, não só pela campanha, mas pelo que vem jogando de futebol, o São Paulo é o favorito ao Paulistão. Hoje, o adversário a ser batido no Estadual é o São Paulo”, cravou o jornalista, dizendo que o Tricolor pode sair da fila de mais de oito anos sem levantar uma taça.

