Palmeiras monitora situação de Philippe Coutinho no Barcelona, diz Mauro Beting

Brasileiro quer retornar ao país para ter chances de ser convocado por Tite para o Mundial do Catar

Reprodução/CBF Meio campista quer retornar à seleção brasileira para o Mundial do Catar



O Palmeiras estaria procurando nomes de peso para integrar seu elenco em 2022. Rumores dos últimos dias dão como ‘no radar’ do clube o meio-campista Philippe Coutinho, que hoje está no Barcelona, e Marcelo, lateral do Real Madrid. Sobre as especulações, o jornalista Mauro Beting informou durante o programa ‘Esporte em Discussão’ desta quinta-feira, 30, que o mais provável é a chegada do meia. “O que estou sabendo é que o Palmeiras está monitorando a situação. [Em 7 de dezembro] O Palmeiras soube que o Coutinho queria jogar a Copa do Mundo do Catar e via naquele momento – e cada vez mais – oportunidades de voltar a algum grande clube brasileiro e ter mais chances de ser convocado pelo Tite, que gosta muito dele. A chegada agora do Ferrán Torres no Barcelona, teria que abrir uma grana do salário do Phelippe Coutinho e teria que abrir uma colaboração com outro clube. Quem tem essa oportunidade no futebol brasileiro hoje é Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras”, disse.

“O Coutinho gostaria de estar jogando e pra ele é mais fácil vir ao Brasil. E agora parece ser outra história, sem ser só monitorando. Mas a Leila não quer um perfil de contratações desse tipo, mas um jogador como Coutinho disponível é aquela coisa que o Vanderlei fazia antes. As vezes você não quer reforçar seu time com o jogador, mas evita que seu rival se reforça. A possibilidade é maior, mas não significa que o Palmeiras já apresentou um contrato”, completou. O problema na negociação é o salário alto de Coutinho. Ele é o atual jogador do Barça com maior salário, que gira em torno de 8,58 milhões de euros (R$ 54 milhões, na cotação atual).