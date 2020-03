Paulistão terá jogos com portões fechados por causa do coronavírus. Foi uma boa decisão? Torcedores se dividem

A Arena Corinthians, por exemplo, não poderá receber torcida no jogo entre o Timão e Ituano, no domingo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciará, ainda nesta sexta-feira, que os jogos do Paulistão na cidade de São Paulo serão realizados com portões fechados por tempo indeterminado.

A medida, tomada a partir de uma determinação do Ministério da Saúde, foi motivada pelo temor à propagação do coronavírus.

Mas será que os torcedores concordam com a decisão? O Esporte em Discussão desta sexta-feira se propôs a ouvir a opinião do público.

Assista abaixo!

A Federação Paulista acatou determinação do Ministério da Saúde e definiu, nesta sexta-feira, que os jogos do Paulistão na cidade de São Paulo serão realizados com portões fechados por tempo indeterminado.

Foi uma boa decisão?

VEJA a opinião dos ouvintes do #EsporteEmDiscussão! pic.twitter.com/a1QLlVjLZF

— Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) March 13, 2020