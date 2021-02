Presidente do Braga opina sobre possível saída de Abel Ferreira do Palmeiras

Em entrevista exclusiva ao ‘Esporte em Discussão’, do Grupo Jovem Pan, Antonio Salvador, que é amigo e já trabalhou com o treinador alviverde, abriu o jogo sobre a possibilidade do comandante aceitar uma proposta do Olympique de Marseille

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/ Ricardo Moraes Presidente do Braga, Antonio Salvador falou sobre a permanência de Abel Ferreira no Palmeiras



Em busca de um treinador após a demissão de André Villas-Boas, o Olympique de Marseille, da França, sondou o português Abel Ferreira, do Palmeiras, nas últimas horas. A conversa, no entanto, não deve evoluir e o comandante ficará no Alviverde paulista. Quem garantiu foi Antonio Salvador, presidente do Braga, que trabalhou com o técnico, mantém relação com ele até hoje e concedeu entrevista exclusiva ao programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, nesta quinta-feira, 4.

“Eu não acho que ele vai sair porque ele é uma pessoa de compromisso. Ele está muito focado no Palmeiras! Já tive a oportunidade de conversar com ele depois da conquista da Libertadores e ele me disse que está muito contente em estar em um grande clube. Não creio que seja possível ele voltar à Europa para trabalhar no Olympique de Marseille porque ele está em um clube que lhe dá mais condições do que o Marseille. O ciclo do Abel no Palmeiras vai continuar e ele vai continuar vencedor porque é um ganhador”, comentou Antonio Salvador.

Abel Ferreira começou a carreira de treinador ao comandar os times de base do Sporting, de Portugal. Em seguida, ele foi adquirido pelo Braga, iniciando pelo time B até assumir a equipe principal. Apesar de não conquistar títulos, ele marcou época no clube entre 2017 e 2019, conseguindo bons resultados no Campeonato Português. “O Abel Ferreira é um orgulho muito grande para nós. Dá muito orgulhou vê-lo ganhar a Libertadores, uma copa tão importante, assim como foi Jorge Jesus na temporada passada, outro que começou a sua carreira no Braga. É uma felicidade enorme para Portugal, para os portugueses e para a torcida do Braga”, disse Antonio.

