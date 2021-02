Mundial: Palmeiras inicia preparação no Catar nesta quinta com treinos em dois períodos

Time desembarcou em Doha nesta quarta-feira e espera resultados de exames da Covid-19 para iniciar os treinamentos

Reprodução/ Twitter Jogadores posam no aeroporto de Guarulhos antes de embarque



O Palmeiras desembarcou em Doha, no Catar, nesta quarta-feira, 03, e vai iniciar o trabalho de preparação para a disputa do Mundial de Clubes com trabalhos em dois períodos nesta quinta-feira, 04. A agenda dos jogadores envolve exercícios na academia do hotel, seguida por uma atividade com bola. Com o Catar seis horas à frente do fuso horário de Brasília, uma das preocupações no momento é fazer o time se adaptar. Por isso, o elenco que chegou ao país por volta das 18h30 locais (12h30 de Brasília) deixou o aeroporto após passar por testes para Covid- 19 e foi diretamente ao hotel para descansar. Por medida de segurança, a entrada utilizada no estabelecimento foi por uma porta dos fundos, para evitar a aglomeração de torcedores.

Cada membro da delegação ficará em um quarto diferente e assim que forem confirmados os testes negativos para Covid-19, todos poderão sair do hotel para iniciar os trabalhos. Na quinta-feira, às 11h30 local (5h30 de Brasília) os jogadores vão fazer uma ativação física na academia do hotel para reativar a musculatura e preparar todos para o primeiro trabalho com bola. Depois do almoço, às 18h30 local (12h30 de Brasília) o Palmeiras vai treinar na Academia Aspire. O complexo vizinho ao hotel foi erguido por cerca de R$ 5 bilhões com aporte do governo. Enquanto o time estiver treinando, parte da comissão técnica irá ao estádio acompanhar a definição de quem será o adversário na semifinal de domingo.

Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e Tigres, do México, jogam a partir das 17h local (11h de Brasília). Quem vencer será o adversário do Palmeiras no domingo, dia 07, às 21 hora local (15h de Brasília). Com a chegada do time brasileiro, a única equipe participante do torneio que ainda não desembarcou no Catar é o Bayern de Munique. O time joga pelo Campeonato Alemão na sexta-feira, 05, contra o Hertha Berlin antes de viajar.

*Com informações do Estadão Conteúdo