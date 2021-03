Rafinha ‘esquece’ áudio polêmico e pede contratação de Douglas Costa no Grêmio

Em apresentação, o lateral citou o atacante, seu ex-companheiro no Bayern de Munique, mas também com quem teve uma desavença em 2015; entenda

Reprodução/Grêmio Rafinha foi apresentado como novo reforço do Grêmio



Rafinha foi apresentado como novo reforço do Grêmio na tarde desta terça-feira, 30. Em entrevista coletiva, o lateral falou sobre a expectativa de atuar no Tricolor e também fez “lobby” para reeditar a parceria com Douglas Costa, seu ex-companheiro no Bayern de Munique, mas também com quem teve uma desavença em 2015. Na ocasião, o então lateral do Gigante da Baviera xingou o atacante e outros jogadores do Shakhtar Donetsk após um confronto válido pela Liga dos Campeões da Europa. Relembre ao final da matéria.

“O Douglas é meu amigo há muito tempo. Tivemos uma passagem maravilhosa no Bayern de Munique. Ele me falou do tamanho do Grêmio. Jogarmos juntos novamente seria espetacular, mas foge do meu controle. Por mim, podia estar amanhã”, disse o lateral direito, que, de fato, passou a ter uma amizade com Douglas Costa após o episódio. O atacante, atualmente na Juventus, interessa a diretoria do Tricolor, que não descarta repatriá-lo.

Relembre o episódio abaixo: