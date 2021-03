1ª rodada do Campeonato Brasileiro terá Flamengo e Palmeiras; veja todos os confrontos

Torneio começa no dia 30 de maio e colocará dois novatos na Série A frente a frente

Lucas Figueiredo/CBF Taça do Campeonato Brasileiro Série A



Nesta quarta-feira, 23, a CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro Assaí 2021 da Série A, com a abertura para o dia 30 de maio. A edição anterior terminou no mês passado com o Flamengo bicampeão. Ao todo serão 380 partidas entre 20 clubes. Na primeira rodada, o destaque é justamente o confronto entre o atual campeão, Flamengo e o Palmeiras, campeão em 2018. Dois dos clubes que subiram da Série B, Cuiabá e Juventude, se encontram no primeiro jogo do torneio. Ainda não foram divulgadas as datas corretas e os locais das partidas. O Brasileirão Assaí 2021 terá duração de pouco mais de seis meses e a última rodada será realizada no dia 5 de dezembro.

O primeiro clássico estadual do Brasileirão será na terceira rodada. O Palmeiras enfrenta o Corinthians em casa. Únicos dois clubes do Rio de Janeiro na Série A, Flamengo e Fluminense têm confronto marcado para a nona rodada. Na 11ª, será a vez do GreNal. Duas rodadas depois, Ceará e Fortaleza medem forças no Clássico-Rei. A 15ª rodada opõe os clubes que lutaram pelo título em 2020. O Flamengo recebe o Internacional, vice-campeão.

Confira abaixo todos os jogos programados:

Flamengo x Palmeiras

São Paulo x Fluminense

Internacional x Sport

Bahia x Santos

Chapecoense x Red Bul Bragantino

Corinthians x Atlético-GO

Atlético Mineiro x Fortaleza

Ceará x Grêmio

Atlético Paranaense x América Mineiro

Cuiabá x Juventude