Rafinha no Palmeiras? Mauro Beting revela conversa com o lateral

O comentarista do Grupo Jovem Pan falou sobre o futuro do lateral direito no ‘Esporte em Discussão’ desta segunda-feira

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Instagram/@r_13official Mauro Beting falou sobre o futuro de Rafinha no Esporte em Discussão



Rafinha tinha tudo para voltar ao Flamengo, onde conquistou a Copa Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro, o Carioca e outros títulos, em uma das melhores temporadas do clube. A diretoria do Rubro-Negro, no entanto, desistiu da negociação, alegando que o atleta pediu um alto valor. O lateral direito, porém, rebateu a versão da agremiação carioca e chegou a disparar contra os vice-presidentes. Mas, afinal, qual será o futuro do jogador de 35 anos? Ao longo do programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Mauro Beting recordou uma entrevista com o ala e revelou que pediu a ele para fechar com o Palmeiras.

“Eu e o Zico estávamos em Munique para cobrir um jogo da Champions League e fizemos uma longa entrevista com o Rafinha, na Allianz Arena, no museu do clube. Foi engraçado que o Zico pediu para ele jogar no Flamengo, enquanto eu pedi para ele fechar com o Palmeiras. Mas que dúvida ele teve? Se o Zico mandasse ele para o inferno, ele iria”, relembrou Mauro Beting em tom de brincadeira. “Agora, falando sério, o Palmeiras tem o Marcos Rocha, um dos laterais mais eficientes na década do futebol brasileiro. O Rafinha, é verdade, está em outro patamar, mas não é a prioridade da diretoria até porque ele não é barato e nem deveria ser. Não é a necessidade, mas eu adoraria ele no Palmeiras”, completou o jornalista, que vê o Grêmio mais perto de fechar com o atleta.

Assista ao debate abaixo: