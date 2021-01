Premier League aprova substituições extras para casos de concussão

Cada clube terá direito a duas substituições por partida; medida ainda passará pela sanção da Fifa e IFAB

Reprodução/ skysports David Luiz se chocou com jogador do Wolverhampton e seguiu em campo



O choque de cabeça entre David Luiz e Raúl Jimenez, em novembro, e as recentes mortes de ídolos ingleses assustaram a Premier League. O atacante do Wolverhampton precisou de uma cirurgia no crânio após o impacto e o zagueiro brasileiro continuou na partida, o que rendeu críticas, mas desfalcou o Arsenal por algumas rodadas para se recuperar do acidente. Em 2020, os campeões mundial de 1966 com a Inglaterra, Jack Charlton e Nobby Stiles, foram diagnósticos com demência e vieram a falecer. Quem também recebeu o diagnóstico foi Sir Bobby Charlton e a questão do impacto dos ferimentos na cabeça sofridos durante as partidas de futebol acendeu um alerta. Como medida de proteção, a entidade aprovou nesta quarta-feira, 20, duas substituições por concussão, por clube, em cada partida. Portanto, os times ingleses poderão fazer até cinco substituições se for necessário.

“Os acionistas da Premier League concordaram hoje formalmente em apresentar o teste de substituições de concussão permanentes adicionais do International Football Association Board (IFAB). O julgamento será confirmado quando a implementação dos processos de relatório, incluindo informações médicas privadas, for resolvida com a IFAB e a FIFA“, disse em comunicado a Premier League. O IFAB, órgão que rege as leis do jogo na Inglaterra, deu às competições a oportunidade de introduzir substitutos de concussão permanentes depois de aprová-los em caráter experimental em dezembro. Uma medida parecida será implementada pela Fifa no Mundial de Clubes do Catar, que acontece entre os dias 01 e 11 de fevereiro. Os participantes do torneio interclubes terão direito a uma substituição extra em caso de concussão.