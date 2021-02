Vai sair do Palmeiras? Flavio Prado avalia críticas de Abel Ferreira à CBF e ao futebol brasileiro

Os comentaristas do ‘Esporte em Discussão’ falaram sobre a possibilidade do treinador português deixar o Brasil depois da forte declaração em entrevista coletiva do Verdão

Abel Ferreira voltou a reclamar da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do calendário do futebol nacional após a derrota do Palmeiras para o Coritiba, na noite da última quarta-feira, em jogo realizado pelo Campeonato Brasileiro. Além de criticar o expressivo número de partidas ao longo da temporada, o português disparou contra as constantes trocas de treinadores no país. “Eu vou ter que ser muito crítico em relação a isso porque, de fato, nós temos que aprender com os bons exemplos. Um desafio que eu faço às pessoas que mandam é que é preciso sentar e refletir. Porque depois o time vai para o Mundial de Clubes e não está preparado. Precisamos saber o motivo disso”, comentou. “A competitvidade aqui é alta, mas agora eu percebo porque os treinadores duram só dois ou três meses no Brasil. Porque é impossível treinar nessas condições! E, quando você não ganha sucessivamente, trocam de treinador. Eu não estou aqui para defender treinador nenhum, mas faço um desafio para a gente colocar a mão na consciência: das equipes que mudaram de treinador, o que elas ganharam com essa troca? No total, entre as que mudaram de treinador, quantas posições elas subiram?”, completou Abel Ferreira.

No programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, desta quinta-feira, 18, o comentarista Flavio Prado deu razão ao técnico do Palmeiras e lembrou que as críticas são recorrentes. “É bom lembrar que o Dome, na rápida passagem que teve pelo Flamengo, reclamou disso também. Quando o cara quer tempo para treinar, ele deseja condições de trabalho para fazer com o que time apresente um futebol de alto nível. O que nós queremos para o futebol brasil: futebol de alto nível ou um amontoado de jogos chatos? Ontem nós reclamados da qualidade de Coritiba x Palmeiras e Santos x Corinthians, times que já foram campeões brasileiros. É porque os jogadores descansam em campo. É terrível! É inviável! O problema está nos Estaduais. Tirem essas datas! Os Estaduais só existem porque a CBF elege quem quiser com os votos das federações”, disse.

Bruno Prado, também presente na bancada do programa diário do Grupo Jovem Pan, disse que vê Abel Ferreira “de saco cheio” e acredita que, em breve, o técnico abandonará o Palmeiras e o futebol brasileiro para retornar à Europa, onde os campeonatos e os clubes trabalham de maneira mais profissional. Assista ao debate abaixo!