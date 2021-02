Com time misto, Palmeiras perde do rebaixado Coritiba por 1 a 0

Jonathan Lemos balançou as redes nos minutos finais do segundo tempo

CARLOS PEREYRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Atual campeão da Copa Libertadores da América, o Palmeiras se prepara para uma sequência de jogos nos próximos dias. Nesta quarta-feira, 17, os comandados de Abel Ferreira enfrentaram o Coritiba, fora de casa, em jogo atrasado da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e perderam por 1 a 0. Na sexta-feira, a equipe enfrenta o São Paulo, no Morumbi; no domingo, o time recebe o Atlético-GO no Allianz Parque e termina sua participação no Brasileirão 2020 contra o Atlético-MG, na próxima quinta-feira, dia 25. Nessa maratona, a equipe entrou em campo hoje com um misto de titulares e reservas.

A partida no Couto Pereira foi intensa no primeiro tempo. O Palmeiras se mostrou mais ofensivo, com muitas movimentações, mas pecou nas finalizações. A grande chance foi aos 40 minutos do primeiro tempo quando a equipe alviverde teve uma boa chance de gol com Scarpa, que chutou forte no canto e o goleiro Arthur desviou para a linha de fundo. Gabriel Menino chegou a marcar, mas a arbitragem anulou o lance. No segundo tempo, o zagueiro Kuscevic foi expulso aos 18 minutos depois de acertar o braço no rosto de Osman. Rafael Veiga também teve chances de balançar as redes, mas não foi efetivo.

Aos 43 minutos, o zagueiro Jonathan Lemos balançou as redes e colocou a equipe curitibana em vantagem. O empate mantém o Palmeiras no sexto lugar e o Coritiba, já rebaixado, permanece na 19ª colocação. A equipe de Curitiba entra em campo na próxima rodada contra o Ceará, no sábado, às 18h30 (horário de Brasília). Na última rodada, o time viaja e enfrenta o Atlético-GO na quinta-feira, dia, 25, às 21h30.