Vampeta arrisca palpite para Santos x Grêmio pela Libertadores

O Velho Vamp deu a sua opinião sobre o jogo decisivo válido pelas quartas de final do torneio sul-americano

Foto: ROBERTO VINÍCIUS/AGAFOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta deu o seu palpite sobre quem avança para a semifinal da Libertadores



Santos e Grêmio entram em campo na próxima quarta-feira, 16, na Vila Belmiro, para decidir quem avança às semifinais da Copa Libertadores da América. Depois do 1 a 1 no Rio Grande do Sul, o Peixe depende de apenas um sem gols para garantir a sua classificação. Por isso, no programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Vampeta depositou suas fichas no time da Baixada Santista.

“O Grêmio poderia ter perdido o jogo em casa. Conseguiu marcar no último minuto, mas o Santos teve as melhores oportunidades e poderia ter saído com um resultado melhor, até mesmo um 3 a 0, isso logo depois do Renao Gaúcho falar que o time dele tinha o melhor futebol do país. O Santos tem alguns desfalques, como o Pituca, mas tem Jobson, Alisson, Marinho… Eu acho que o Grêmio não passa do Santos! O Santos, que ninguém acredita, vai passar. Eu aposto as minhas fichas no time da Baixada! Se não tomar gol nenhum, está na semifinal. E, na Vila Belmiro, o Santos embaça para todo mundo”, opinou o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira.

O Grêmio, por sua vez, precisa de uma vitória ou um empate por dois ou mais gols para conseguiu a vaga no tempo regulamentar. Uma nova igualdade em 1 a 1 leva a decisão para as penalidades. Vale lembrar que o vencedor do confronto terá pela frente quem avançar de Racing e Boca Juniors – os argentinos ainda farão a partida de ida.

