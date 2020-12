Novo presidente do Santos descarta retorno de Robinho: ‘Para mim, assunto encerrado’

Confira o que Andrés Rueda falou sobre o futuro do atacante

Montagem sobre fotos/Reprodução/Santos Fc Andrés Rueda descartou a volta de Robinho no Santos FC



Andrés Rueda, presidente eleito para comandar o Santos no triênio (2021-2023), afirmou que o atacante Robinho não deverá retornar ao time da Vila Belmiro. Em entrevista coletiva, o futuro novo mandatário do Peixe disse que o clube não irá esperar o resultado do julgamento em 3ª instância do atleta – na semana passada, o jogador foi condenado em 2ª instância pela Justiça italiana por ter participado de um estupro coletivo contra uma jovem albanesa, em 2013, em uma boate na cidade de Milão.

“Até 31/12 quem dirige o clube é Orlando Rollo. Quando sentarmos lá, vamos equacionar e ver no momento a situação do Robinho. A apelação dura um ano, não podemos ficar amarrados sob absolvição ou não. Para mim, assunto está encerrado a partir do momento que ele foi condenado em segunda instância. Não tive acesso ao contrato, mas até onde sei foi suspenso, dois ou três meses, salário pequeno. Gente, isso aí acabou. Para poder recorrer é um ano. Situação ruim para jogador, clube, torcida. Não deu, não deu. Paciência, uma pena”, disse.

O Santos anunciou a contratação de Robinho em outubro. Após a pressão da torcida e de patrocinadores, o clube da Baixada Santista optou por suspender o vínculo com o atacante de 36 anos de idade, que, agora, tenta se livrar de uma condenação de nove ano de prisão.